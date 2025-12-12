Μπακς – Σέλτικς 116-101: Εντυπωσιακή νίκη για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με φοβερούς Πόρτις, Κούζμα και Πόρτερ Τζούνιορ

Οι Μπακς εμφανίστηκαν σε ακόμα ένα παιχνίδι της φετινής σεζόν στο NBA χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή τους, ωστόσο κατάφεραν να πανηγυρίζουν μία μεγάλη νίκη (116-101) κόντρα στους Σέλτικς στο Μιλγουόκι.

Με τη νίκη τους αυτή, οι Μπακς ανέβηκαν στο 11-15 και έφτιαξαν την ψυχολογία τους ενόψει της δύσκολης συνέχειας και της μάχης που δίνουν για την είσοδο στα πλέι οφ της Ανατολής.

Από την πλευρά τους, οι Σέλτικς υποχώρησαν στο 15-10.

Μεγάλο παιχνίδι για τους νικητές πραγματοποίησαν οι Πόρτις, Κούζμα και Πόρτερ Τζούνιορ. Ο πρώτος είχε 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο δεύτερος 31 πόντους, ενώ ο τρίτος τα έκανε όλα στο παρκέ με 18 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Για τους Κέλτες, ο Γουόλς είχε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράουν με 30 πόντους.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-35, 60-67, 87-80, 116-101.

Τα αποτελέσματα του NBA

Μπακς – Σέλτικς 116-101

Πέλικανς – Μπλέιζερς 143-120

Ρόκετς – Κλίπερς 1151-113

Κινγκς – Νάγκετς 105-136