Μπακς – Τζαζ 113-99: Φοβερός Γιάννης Αντετοκούνμπο και επιστροφή στις νίκες για τα Ελάφια

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες μετά από 4 σερί ήττες, επικρατώντας των Τζαζ με 113-99 στο Μιλγουόκι για το πρωτάθλημα του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας έφτασε κοντά στο triple double, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετράει 27 πόντους με 9/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/15 βολές, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη.

Ο “Greek Freak” αγωνίστηκε για 27 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, καθώς οι Μπακς έπαιξαν για τρίτη φορά από τότε που ο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι επέστρεψε από τον τραυματισμό στη γάμπα, ο οποίος τον άφησε στα… πιτς για 15 αγώνες. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Από πλευράς των Τζαζ, οι οποίοι γνώρισαν την όγδοη ήττα στα τελευταία εννέα παιχνίδια τους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κιόντε Τζορτζ με 22 πόντους και 4/17 σουτ εντός πεδιάς.

Τα αποτελέσματα του NBA

Μινεσότα-Ορλάντο 92-119

Ντιτρόιτ-Μπρούκλιν 105-107

Ατλάντα-Φιλαδέλφεια 125-116

Μέμφις-Λ.Α. Κλίπερς 120-123

Μιλγουόκι-Γιούτα 113-99

Οκλαχόμα Σίτι-Γκόλντεν Στέιτ 104-97