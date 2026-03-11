Αθλητικά

Μπαμ Αντεμπάγιο: Ο παίκτης των Χιτ πέτυχε 83 πόντους και έγραψε ιστορία στο NBA, ξεπερνώντας τον θρυλικό Κόμπι Μπράιαντ

Η υπόλοιπη ομάδα των Χιτ πέτυχε 67 πόντους, στη νίκη της επί των Γουίζαρντς
One man show! Ο Μπαμπ Αντεμπάγιο σημείωσε 83 πόντους (!) στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Γουίζαρντς (150-129) και έγραψε ιστορία, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA, πίσω από την 100άρα του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο έδειξε τις… άγριες διαθέσεις του από το πρώτο δωδεκάλεπτο, σημειώνοντας 31 πόντους. Ο προπονητής του στους Χιτ, Έρικ Σποέλστρα τον άφησε συνολικά 42 λεπτά στο ματς, με τον 29χρονο σέντερ να γράφει ιστορία.

83 πόντοι λοιπόν από τον Μπαμ Αντεμπάγιο με 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 36/43 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη. Όλη η υπόλοιπη ομάδα των Χιτ πέτυχε 67 πόντους, με τον Σιμόντε Φοντέκιο να είχε 18 με 3/4 τρίποντα.

Με αυτή του την επίδοση, ο Αντεμπάγιο ξεπέρασε τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ από ένα ματς των Λέικερς με τους Ράπτορς τον Ιανουάριο του 2006 ενώ έμεινε 17 πόντους μακριά από τους 100 πόντους του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν από τις 2 Μαρτίου 1962.

Παράλληλα, έγραψε ιστορία και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών καθώς με τις 43 που εκτέλεσε προσπέρασε τις 39 του Ντουάιτ Χάουαρντ, ενώ έσπασε και το ρεκόρ με τις περισσότερες εύστοχες βολές σ’ ένα παιχνίδι. Οι Τσάμπερλεϊν και Έιντριαν Ντάντλεϊ μοιράζονταν το ρεκόρ έως και τα ξημερώματα της Τετάρτης (11.03.2026) με 28 εύστοχες βολές σ’ ένα παιχνίδι.

