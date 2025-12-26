Μπαντόσα: «Υπήρξαν άνθρωποι μέσα στο 2025 που με απογοήτευσαν»

Η Πάουλα Μπαντόσα επέλεξε να κάνει τον προσωπικό της απολογισμό στα social media, λέγοντας ότι υπήρξαν στιγμές που την πλήγωσαν μέσα στο 2025. Η τενίστρια πέρασε δύο σοβαρούς τραυματισμούς και ένα δύσκολο χωρισμό με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Με ένα μακροσκελές μήνυμα αποφάσισε να κάνει το δημόσιο απολογισμό της για τη χρονιά που ολοκληρώνεται η Πάουλα Μπαντόσα, τονίζοντας ότι το 2025 την άλλαξε πολύ ως άνθρωπο, καθώς υπήρξαν στιγμές που την πόνεσαν και άνθρωποι που την απογοήτευσαν.

Αναλυτικά ο απολογισμός της ισπανίδας τενίστριας για το 2025

«Αυτή η χρονιά με άλλαξε. Συνέβησαν πολλά πράγματα που άγγιξαν την καρδιά μου: Άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν περισσότερο από όσο φανταζόμουν. Αλλά και υπέροχοι άνθρωποι ήρθαν στη ζωή μου, αυτοί που εμφανίζονται για να σου υπενθυμίσουν ότι υπάρχει ακόμα φως, ειλικρινής υποστήριξη και αληθινή αγάπη.

Κάθε πτώση με δίδαξε κάτι, κάθε απογοήτευση με έκανε πιο δυνατή και κάθε στιγμή άφησε το στίγμα της. Έμαθα να τα αφήνω πίσω μου χωρίς δυσαρέσκεια, να είμαι ευγνώμων για τα καλά πράγματα και να συνεχίζω ακόμα και όταν δεν μου είχε μείνει καμία δύναμη. Πάνω απ’ όλα, έμαθα ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις ποιος είσαι, να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου και να περπατάς με αγνή καρδιά.

Έμαθα να δίνω αγάπη χωρίς να περιμένω τίποτα σε αντάλλαγμα, γιατί όταν αγαπάς από καρδιάς, ήδη κερδίζεις. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχω ωριμάσει. Ότι έχω μάθει από κάθε εμπειρία, κάθε δάκρυ και κάθε χαμόγελο. Συνεχίζω να μαθαίνω κάθε μέρα, θεραπεύοντας σιγά σιγά και γινόμενη μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτή η χρονιά δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απαραίτητη και γι’ αυτό θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μου»