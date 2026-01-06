Μπάρναμπας Βάργκα: Ο ενθουσιασμένος επιθετικός της ΑΕΚ, το νούμερο φανέλας που πήρε και οι πρώτες του κιτρινόμαυρες στιγμές

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα της Τρίτης (06.01.2026) ο Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος στράικερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών στην Ένωση και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Για να τον εντάξουν οι «κιτρινόμαυροι» στο δυναμικό τους κατέβαλαν περίπου 5 εκατ. ευρώ στην Φερεντσβάρος.

Έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, ο Μπάρναμπας Βάργκα μίλησε στο aekfc.gr για τη μετακίνησή του στην Ένωση: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και στο τέλος της σεζόν ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στους λογαριασμούς της ΠΑΕ ΑEK στα social media αναρτήθηκαν φωτογραφίες με τις πρώτε στιγμές του Μπάρναμπας Βάργκα μέσα στην “OPAP Arena”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

Ο Ούγγρος επιθετικός θα φορέσει το νούμερο 25 στη φανέλα του.