Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι: Οι επεμβάσεις του Πολωνού τερματοφύλακα στη διαδικασία των πέναλτι του Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός

Για μια ακόμα φορά, ο Πολωνός τερματοφύλακας ήραν αυτός που “καθάρισε' για το “τριφύλλι” σε διαδικασία πέναλτι
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Παναθηναϊκός έμεινε και πάλι στο 0-0 με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά ήταν αυτός που πανηγύρισε την πρόκριση στα playoffs του Europa League, μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (3-4), με ήρωα τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, “κλειδώνοντας” παράλληλα και την Ευρώπη

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι στάθηκε… βράχος στη διαδικασία των πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, έχοντας δυο σερί επεμβάσεις (έκανε τρεις συνολικά).

Έτσι, για μία ακόμα χρονιά το “τριφύλλι” πήρε πρόκριση στα πέναλτι, με το συγκεκριμένο “σενάριο” να το έχουμε δει το 2023 κόντρα στη Μαρσέιγ και το 2024 κόντρα στον Άγιαξ.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Ναζαρίνα, δοκάρι (0-0)

Ιωαννίδης, γκολ (0-1)

Τομπίας, γκολ (1-1)

Γερεμέγεφ, γκολ (1-2)

Μπενταρένκο, γκολ (2-2)

Σιώπης, απόκρουση (2-2)

Νεβέρτον, γκολ (3-2)

Τσιριβέγια, γκολ (3-3)

Ελίας, απόκρουση (3-3)

Ζαρουρί, άουτ (3-3)

Ενρίκε, απόκρουση (3-3)

Μαντσίνι, γκολ (3-4, πρόκριση)

