Πάνω από 15.000 φίλοι της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (08.11.2021) στο “Καμπ Νοου” και είδαν από κοντά μια ιστορική στιγμή. Ο Τσάβι υπέγραψε το συμβόλαιο του με τους Καταλανούς και αποθεώθηκε.

Υπό τους ήχους του ύμνου της Μπαρτσελόνα και συνοδεία του προέδρου της ομάδας, Ζοάν Λαπόρτα, ο Τσάβι πάτησε στον αγωνιστικό χώρο του “Καμπ Νου” και έγινε για μια ακόμα φορά σύνθημα στα χείλη των “μπλαουγκράνα”.

Ο Τσάβι ανέλαβε και επίσημα χρέη προπονητή της Μπαρτσελόνα, υπογράφοντας μπροστά σε όλους το συμβόλαιο με την… μεγάλη του αγάπη. Στο πλάι του είχε τη σύζυγο του (που σήμερα έχει γενέθλια) αλλά και τους γονείς του.

