Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Οι Καταλανοί «πάτησαν» τους Μαδριλένους αλλά αποκλείστηκαν από τον τελικό του Copa Del Rey

Η Μπαρτσελόνα τα έδωσε όλα για μία επική ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έφτασε κοντά στο να στείλει το παιχνίδι στην παράσταση και να γράψει ιστορία, αλλά οι Μαδριλένοι υπερασπίστηκαν το 4-0 του πρώτου αγώνα και προκρίθηκαν στον τελικό του Copa Del Rey.

Η νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν στάθηκε αρκετή για να οδηγήσει τους Καταλανούς στην πρόκριση. Το 4-0 του πρώτου αγώνα ήταν σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί και όμως η ομάδα του Φλικ έφτασε κοντά, αλλά δεν είχε άλλες δυνάμεις στο φινάλε να διεκδικήσει τέταρτο γκολ.

Οι “μπλαουγκράνα” ήταν πολύ ανώτεροι από τους Μαδριλένους, οι οποίοι κλείστηκαν πίσω από το πρώτο λεπτό. Ο Μπερνάλ έκανε το 1-0 στο 29′, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ραφίνια έγραψε το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στο 72′ ο νεαρός Μπερνάλ έκανε και πάλι το θαύμα του, σημειώνοντας το 3-0, ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε στα τελευταία 20 λεπτά να βρει και τέταρτο γκολ, μένοντας από δυνάμεις στο φινάλε.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης “πάτησε” πάνω στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, άντεξε με νύχια και με δόντια στην πίεση της Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είτε την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των ημιτελικών του Copa del Rey

Αθλέτικ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 (62′ Τουριέντες)

Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα 4-0 (7′ ΑΥΤ. Γκαρσία, 14′ Γκριεζμάν, 33′ Λούκμαν, 45+2′ Άλβαρες)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 2-0 (29′ Μπερνάλ, 45+5′ ΠΕΝ. Ραφίνια)

04/03 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Αθλέτικ