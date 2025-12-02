Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης και Κύπελλο Ελλάδας Betsson στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το ισπανικό ντέρμπι Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης, τα παιχνίδια για την Premier League και το Βόλος – Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/12/2025).
Η τρέχουσα εβδομάδα δεν έχει παιχνίδια για τα Κύπελλα Ευρώπης, με τη δράση να εστιάζεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 2/12/2025
15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας
21:30 Novasports Prime Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports Start Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας
22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League