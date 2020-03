Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα αποδέχθηκαν τελικά τη μείωση 70% στους μισθούς τους για το διάστημα που δεν γίνονται αγώνες σε Ισπανία και Euroleague.

Οι δύο διοργανώσεις έχουν διακοπεί προς το παρόν προσωρινά, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού και οι Καταλανοί πρότειναν μειώσεις μισθών για να αποφύγουν την οικονομική “κατάρρευση” από τα χαμένα έσοδα.

Μπαρτσελόνα: Ο Μέσι ανακοίνωσε πως οι παίκτες δέχτηκαν μείωση 70% πετώντας… καρφιά προς τη διοίκηση

Μετά το “ψαλίδι” στους ποδοσφαιριστές λοιπόν, θετική ήταν τελικά και η απάντηση των παικτών της ομάδας μπάσκετ, οι οποίοι και αποφάσισαν να δεχθούν το “μαχαίρι”, βλέποντας και τις εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

🏀 Official: The @FCBbasket team has accepted the club's proposed 70% salary reduction #fcblive pic.twitter.com/k8d2RbHBKa