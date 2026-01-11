Μπαρτσελόνα: Η απονομή του τροπαίου του Super Cup Ισπανίας στους Καταλανούς μετά το 3-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στην Τζέντα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν τον τίτλο του ισπανικού Super Cup, με τον Ραφίνια να σκοράρει δυο φορές και να παίρνει το βραβείο του MVP.

Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα ανέβηκαν πάνω στο βάθρο των νικητών και σήκωσαν το τρόπαιο του Super Cup Ισπανίας, για να ακολουθήσει και ο πρόεδρος της ομάδας, Χουάν Λαπόρτα και να κάνει το ίδιο.

Αυτή είναι η 16η επιτυχία της Μπαρτσελόνα στον θεσμό, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να έχει τρεις περισσότερες από τη “Βασίλισσα”.