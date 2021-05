Σέρχιο Αγουέρο και Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έφτασαν σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο.

Σε προφορική συμφωνία με τον Σέρχιο Αγκουέρο, για την υπογραφή διετούς συμβολαίου, φαίνεται πως ήρθε η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Αγκουέρο θα λάβει για κάθε έτος του συμβολαίου του μίνιμουμ το ποσό των 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί μετά τον τελικό του Champions League, κάτι που επισημαίνεται στα περισσότερα ρεπορτάζ που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα.

Sergio Agüero to Barcelona, here we go! He’s set to join until June 2023, agreement reached. Bonus included in case Barça will win the UCL. 🔵🔴 #FCB



More: Barcelona are also getting closer to sign Memphis Depay. He confirmed to his new lawyers that he wants to join Barça 🚨🇳🇱