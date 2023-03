Το Υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας φέρεται να μην έχει μέχρι στιγμής αποδείξεις για επηρεασμό αποτελεσμάτων, στο σκάνδαλο με τις κατηγορίες σε πρώην προέδρους της Μπαρτσελόνα.

Εισαγγελείς στην Ισπανία έχουν απαγγείλει κατηγορίες στην Μπαρτσελόνα για τα αδικήματα της διαφθοράς, της παραβίασης εμπιστοσύνης και της ψευδών επιχειρηματικών στοιχείων, με πρωταγωνιστές τους Σάντρο Ροζέλ και Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου, καθώς και τον πρώην αντιπρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας στη “La Liga”.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ λοιπόν, από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας, δεν προκύπτουν στοιχεία για επιρροή αποτελεσμάτων σε αγώνες της Μπαρτσελόνα, αλλά μόνο για παραποίηση εμπορικών εγγράφων και εμπλοκή σε οικονομικές απάτες. Ως εκ τούτου και αν επιβεβαιωθεί το γεγονός, οι Καταλανοί δεν θα κινδυνεύσουν με αθλητικές κυρώσεις.

🚨 BREAKING: The treasury has indeed seen NO evidence that Negreira influenced results in favor of Barcelona, as mentioned in their report, confirms EFE. #FCB 🔵🔴