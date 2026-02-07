Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα 3-0: Νίκη στο ρελαντί για τους «μπλαουγκράνα» και παραμονή στην κορυφή της La Liga

Οι Καταλανοί πήγαν στο +4 από τη Ρεάλ, παραμονή του αγώνα της “βασίλισσας” στην έδρα της Βαλένθια
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Albert Gea

Άνετο απόγευμα για την Μπαρτσελόνα στη la Lioga και “τριάρα” στο ρελαντί επί της Μαγιόρκα (3-0) στο “Καμπ Νου”, για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο 29′ με τον Λεβαντόφσκι, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ στο 61′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του Χάνσι Φλικ. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 83′ ο Μπερνάλ.

Η Μπαρτσελόνα αύξησε στους τέσσερις τους βαθμούς της διαφοράς από τη δεύτερη της βαθμολογίας, Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία την Κυριακή (08.02.2026, 17:15) αντιμετωπίζει στο “Μεστάγια” τη Βαλένθια.

Αθλητικά
