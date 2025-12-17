Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι: Κεκλεισμένων τω θυρών ο αγώνας στη Βαρκελώνη για την Euroleague

Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τους Ισραηλινούς χωρίς τον κόσμο στο πλευρό της
EUROKINISSI
Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως δεν θα επιτρέψει την παρουσία φιλάθλων στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στις 6 Ιανουαρίου, για την 20η αγωνιστική της Euroleague, για λόγους «υψηλού κινδύνου».

Παρά την επιστροφή των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για τις ενός έδρας αναμετρήσεις τους στη Euroleague, σε αρκετές ευρωπαϊκές έδρες… λόγοι ασφαλείας υποχρεώνουν τις διοικήσεις των γηπεδούχων ομάδων να κάνουν την επιλογή «κεκλεισμένων των θυρών» στα ματς απέναντι στις δύο ισραηλινές ομάδες.

Έτσι και η Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση μετά τον ερχομό του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της, θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ χωρίς τον κόσμο στο πλευρό της.

