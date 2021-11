Η επιστροφή του Ντάνι Άλβες στο Καμπ Νόου φαίνεται ότι άνοιξε την… όρεξη του Τσάβι και εξετάζει την επιστροφή και ενός ακόμη πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα.

Ο νέος προπονητής των Καταλανών θέλει να έχει ξανά στην ομάδα παίκτες που έχουν ζήσει τα… μεγαλεία στους “μπλαουγκράνα” και στο πλαίσιο αυτό φέρεται να βολιδοσκοπεί τον Τιάγκο Αλκάνταρα.

Ο διεθνής Ισπανός μέσος, ξεκίνησε την καριέρα του από τις φημισμένες ακαδημίες της Μασία και αγωνίστηκε για 5 χρόνια στην Μπαρτσελόνα, πριν πάρει μετεγγραφή για την Μπάγερν Μονάχου κι από εκεί για τη Λίβερπουλ. Με τους “κόκκινους” έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024 και οι Καταλανοί δεν έχουν χρήματα για μετεγγραφές, αλλά ο Τσάβι φαίνεται να ποντάρει και στην επιθυμία του ίδιο του παίκτη για την επιστροφή στη Βαρκελώνη.

