Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κατώτερος των περιστάσεων στη Βαρκελώνη και ήττα με κάτω τα χέρια στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στην έδρα της Μπαρτσελόνα και με πολλά δικά του λάθη, επέτρεψε στους Καταλανούς να φθάσουν σε μία εύκολη νίκη με 98-85 στη 15η αγωνιστική της Euroleague.

Με σχεδόν διψήφιο αριθμό κλεψιμάτων (9) στο ματς, η Μπαρτσελόνα “σκότωσε” τον Ολυμπιακό στον αιφνιδιασμό και η καλή βραδιά των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ επιθετικά, πήγε… στράφι για τους Πειραιώτες, που γνώρισαν την 6η ήττα τους στη φετινή Euroleague.

Η αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, εξαιτίας της κακοκαιρίας στο ΣΕΦ, δεν βοήθησε την ομάδα του Μπαρτζώκα να εμφανιστεί πιο συγκεντρωμένη στη Βαρκελώνη και πλέον οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 10-5 στην κατάταξη, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στο 9-6.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να “ταΐσει” τον Μιλουτίνοφ στο ξεκίνημα του αγώνα και ο Σέρβος σέντερ πέτυχε τους πρώτους 6 πόντους της ομάδας του, αλλά οι Πειραιώτες δεν είχαν άλλες λύσεις στην επίθεσή τους και η Μπαρτσελόνα βρήκε με τη σειρά της εύκολα σουτ στην άμυνα των φιλοξενούμενων, για να προηγηθεί με 14-6 στο ματς. Μετά το 5λεπτο όμως, ο Εβάν Φουρνιέ βγήκε μπροστά για τον Ολυμπιακό και με 9 προσωπικούς του πόντους έφερε… τούμπα την αναμέτρηση, για το υπέρ του 22-21 στο 10΄.

Στη δεύτερη περίοδο η “μάχη” ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίστηκε με συνεχόμενες εναλλαγές στο προβάδισμα και τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις από Ντόρσεϊ και Χολ, για να βρεθεί και στο +5 στο ματς. Κάποια συνεχόμενα λάθη όμως, έδωσαν εύκολους πόντους στην Μπαρτσελόνα στον αιφνιδιασμό και το ντέρμπι συνεχίστηκε μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο και βρήκε τους Καταλανούς να προηγούνται με 42-39.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε να κάνει εύκολα λάθη και η Μπαρτσελόνα έφθασε τα 8 κλεψίματα, για να πετύχει πολλούς εύκολους πόντους και να βάλει “φωτιά” στην κερκίδα. Οι Πειραιώτες επέτρεψαν στους Καταλανούς να πάρουν ψυχολογία και με τον Πάντερ να έχει πάρει “φωτιά”, η διαφορά ξέφυγε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ βρέθηκε ακόμη και στο +18, με τον Ολυμπιακό να έχει… εξαφανιστεί από το γήπεδο στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου και ηττήθηκε με επιμέρους σκορ 30-17, για το 72-56 στο 30′.

Η τέταρτη περίοδος ήταν έτσι τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζει τις ίδιες… ασθένειες, την Μπαρτσελόνα να φθάνει σε διψήφιο αριθμό κλεψιμάτων και να βρίσκει δεύτερες επιθέσεις μετά από επιθετικά ριμπάουντ, για να “τελειώσει” από νωρίς το ματς. Το τελικό 98-85 δεν δείχνει μάλιστα και την εικόνα του αγώνα, αφού οι Καταλανοί κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, πριν “μαζέψει” τη διαφορά η ομάδα του Μπαρτζώκα.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85

Τα στατιστικά των παικτών

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 24 (5/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μάρκος, Κέιλ 2, Νόρις, Βέσελι 12 (5/9 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπριθουέλα 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Σατοράνσκι 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 3 (1/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Κλάιμπερν 28 (3/5 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σενγκέλια 14 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πάρα 3

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, κανένα λάθος), Νιλικίνα (1), Λαρεντζάκης, Λι, Βεζένκοβ 22 (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 19 (3/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Πίτερς 6 (1/1 δίποντο, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 10 (4/5 δίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Χολ 11 (5/6 δίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ)