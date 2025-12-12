Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, αναζητώντας μία νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης.
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live για τη 15η αγωνιστική της Euroleague
29-33 με φόλοου κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό
29-31 με δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
29-28 με τρίποντο του Πάντερ
26-28 με τον Πίτερς παίρνει ξανά το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
26-26 με το πρώτο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
26-24 με καλάθι και φάουλ του Πάρα που ευστόχησε και στη βολή
23-24 με τον Βέσελι μειώνει η Μπαρτσελόνα
21-24 με τον Χολ για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς, ειδικά στην επίθεση, αλλά ο Φουρνιέ τον πήρε από το... χέρι και οδήγησε στο υπέρ του 22-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, με 9 πόντους και 1 ασίστ.
21-22 με 1/2 από τον Γάλλο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού
Ο Φουρνιέ κέρδισε βολές στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
21-21 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που ευστόχησε και στη βολή
21-18 με τον Κλάιμπερν να έχει 11 πόντους για την Μπαρτσελόνα
19-18 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ στο τρανζίσιον
19-16 με τον Φουρνιέ να έχει πάρει "φωτιά" για τον Ολυμπιακό!
19-13 με τον Μπριθουέλα από κοντά για την Μπαρτσελόνα
17-13 με τρίποντο του Κλάιμπερν
14-13 τελικά, αφού ο Φουρνιέ πατούσε τη γραμμή
14-14 ξανά με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός!
14-11 με τρίποντο του Φουρνιέ μειώνει ο Ολυμπιακός
14-8 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
14-6 με τρίποντο του Σενγκέλια για την Μπαρτσελόνα
11-6 με τον Μιλουτίνοφ να έχει όλους τους πόντους του Ολυμπιακού
11-4 με νέο ελεύθερο τρίποντο για την Μπαρτσελόνα! Ευστόχησε ο Πάντερ
8-4 με τον Μιλουτίνοφ να είναι ο μόνος που "ταΐζεται" σωστά στο πρώτο 4λεπτο του αγώνα
Κακέ επιθέσεις από τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα
8-2 με τυχερό τρίποντο του Κλάιμπερν με ταμπλό
5-2 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα
3-2 με τρίποντο του Κλάιμπερν που έμεινε αμαρκάριστος στη γωνία
0-2 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα έχει πλέον στον πάγκο της, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Παλαού Μπλαουγκράνα
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ράντοβιτς, Ράκις και Μπουμπέρ
Εκτός έχει μείνει και ο Όμηρος Νετζήπογλου
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο
Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαθέσιμους για το ματς τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ περιμένει σύντομα στην ομάδα και το νέο μετεγγραφικό της απόκτημα, τον Μόντε Μόρις
Οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 8-5 στο πρώτο μέρος της σεζόν στη Euroleague, ενώ η Μπαρτσελόνα είναι στο 9-5, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο
Μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Euroleague για να αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague
