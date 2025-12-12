Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live για τη 15η αγωνιστική της Euroleague

Δύσκολη αποστολή για τους Πειραιώτες στην έδρα της «ισχυρής» Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ
Ο Φουρνιέ κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Euroleague
15η αγωνιστική
21 - 22
1η περίοδος
Ο Φουρνιέ κόντρα στην Μπαρτσελόνα / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, αναζητώντας μία νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της κατάταξης.

21:58 | 12.12.2025

29-33 με φόλοου κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό

21:57 | 12.12.2025

29-31 με δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:57 | 12.12.2025

29-28 με τρίποντο του Πάντερ

21:55 | 12.12.2025

26-28 με τον Πίτερς παίρνει ξανά το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

21:55 | 12.12.2025

26-26 με το πρώτο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:53 | 12.12.2025

26-24 με καλάθι και φάουλ του Πάρα που ευστόχησε και στη βολή

21:51 | 12.12.2025

23-24 με τον Βέσελι μειώνει η Μπαρτσελόνα

21:50 | 12.12.2025

21-24 με τον Χολ για τον Ολυμπιακό

21:50 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς, ειδικά στην επίθεση, αλλά ο Φουρνιέ τον πήρε από το... χέρι και οδήγησε στο υπέρ του 22-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, με 9 πόντους και 1 ασίστ.

21:47 | 12.12.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 21-22
21:47 | 12.12.2025

21-22 με 1/2 από τον Γάλλο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού

21:46 | 12.12.2025

Ο Φουρνιέ κέρδισε βολές στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου

21:45 | 12.12.2025

21-21 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που ευστόχησε και στη βολή

21:44 | 12.12.2025

21-18 με τον Κλάιμπερν να έχει 11 πόντους για την Μπαρτσελόνα

21:44 | 12.12.2025

19-18 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ στο τρανζίσιον

21:42 | 12.12.2025

19-16 με τον Φουρνιέ να έχει πάρει "φωτιά" για τον Ολυμπιακό!

21:42 | 12.12.2025

19-13 με τον Μπριθουέλα από κοντά για την Μπαρτσελόνα

21:42 | 12.12.2025
5/7 τρίποντα έχει στο ξεκίνημα η Μπαρτσελόνα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μείνει κοντά στο σκορ!
21:41 | 12.12.2025

17-13 με τρίποντο του Κλάιμπερν

21:39 | 12.12.2025

14-13 τελικά, αφού ο Φουρνιέ πατούσε τη γραμμή

21:39 | 12.12.2025

14-14 ξανά με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός!

21:39 | 12.12.2025

14-11 με τρίποντο του Φουρνιέ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:37 | 12.12.2025
4 λεπτά
για τη λήξη του 10λέπτου
21:36 | 12.12.2025
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:36 | 12.12.2025

14-8 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

21:36 | 12.12.2025

14-6 με τρίποντο του Σενγκέλια για την Μπαρτσελόνα

21:35 | 12.12.2025

11-6 με τον Μιλουτίνοφ να έχει όλους τους πόντους του Ολυμπιακού

21:34 | 12.12.2025

11-4 με νέο ελεύθερο τρίποντο για την Μπαρτσελόνα! Ευστόχησε ο Πάντερ

21:34 | 12.12.2025

8-4 με τον Μιλουτίνοφ να είναι ο μόνος που "ταΐζεται" σωστά στο πρώτο 4λεπτο του αγώνα

21:33 | 12.12.2025

Κακέ επιθέσεις από τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα

21:32 | 12.12.2025

8-2 με τυχερό τρίποντο του Κλάιμπερν με ταμπλό

21:31 | 12.12.2025

5-2 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα

21:31 | 12.12.2025

3-2 με τρίποντο του Κλάιμπερν που έμεινε αμαρκάριστος στη γωνία

21:30 | 12.12.2025

0-2 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό

21:28 | 12.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:28 | 12.12.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:27 | 12.12.2025
Η πεντάδα της Μπαρτσελόνα

Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι

21:26 | 12.12.2025
Η 5άδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

21:25 | 12.12.2025

Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα έχει πλέον στον πάγκο της, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ

21:25 | 12.12.2025

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Παλαού Μπλαουγκράνα

21:25 | 12.12.2025

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ράντοβιτς, Ράκις και Μπουμπέρ

21:24 | 12.12.2025

Εκτός έχει μείνει και ο Όμηρος Νετζήπογλου

21:24 | 12.12.2025
Η 12άδα του Ολυμπιακού


Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο

21:23 | 12.12.2025
Ο Μόρις με τη φανέλα των Σανς
O Μόντε Μόρις έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το πρωί της Κυριακής
Θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Μπαρτζώκα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού
21:23 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαθέσιμους για το ματς τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ περιμένει σύντομα στην ομάδα και το νέο μετεγγραφικό της απόκτημα, τον Μόντε Μόρις

21:22 | 12.12.2025
21:21 | 12.12.2025

Οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 8-5 στο πρώτο μέρος της σεζόν στη Euroleague, ενώ η Μπαρτσελόνα είναι στο 9-5, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο

21:21 | 12.12.2025

Μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Euroleague για να αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα

21:20 | 12.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague

21:20 | 12.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
119
96
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo