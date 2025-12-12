Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live για τη 15η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς, ειδικά στην επίθεση, αλλά ο Φουρνιέ τον πήρε από το... χέρι και οδήγησε στο υπέρ του 22-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, με 9 πόντους και 1 ασίστ.