Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ανάλυση: Η προβληματική άμυνα και η δύσκολη συνύπαρξη Φουρνιέ – Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στη 15η αγωνιστική της Euroleague και απομακρύνθηκε από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Παρότι ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με “ζεστό” τον Φουρνιέ και είδε στην πορεία του Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να γίνονται πρώτοι σκόρερ της ομάδας, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε ούτε να… αντισταθεί στην Μπαρτσελόνα, με αποτέλεσμα την 6η ήττα του σε 14 παιχνίδια στη Euroleague.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν να εμφανίζουν προβλήματα στην άμυνά του, ειδικά μακριά από το ΣΕΦ και η συνύπαρξη των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ στην επίθεση παραμένει δύσκολη.

Βασικό πρόβλημα η άμυνα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί πάνω από 89 πόντους σε 4 από τις 6 ήττες του στη Euroleague, με την άμυνα του να εμφανίζεται ανεπαρκής χωρίς την έξτρα ενέργεια που δίνουν οι οπαδοί του στο ΣΕΦ.

Με απόντα και τον Γουόρντ μάλιστα, ο Ολυμπιακός ήταν… ανύπαρκτος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, η οποία και έκανε “πάρτι” επιθετικά με πολλά εύκολα σουτ, που της έδωσαν το ρυθμό για να τελειώσει το ματς με 50% στο τρίποντο.

Οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να περιορίσουν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης τον Πάντερ, ενώ και το ριμπάουντ αποτέλεσε πρόβλημα, με τις χαμηλές πεντάδες που δοκίμασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Με παροπλισμένο τον Παπανικολάου, η απουσία του Γουόρντ ήταν εμφανής και καθοριστική για την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη.

Δεν βγαίνει ακόμη η 5άδα με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ

Η απουσία του Γουόρντ έφερε παραπάνω χρόνο και στην 5άδα με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό, αλλά οι δύο παίκτες δεν φαίνεται να μπορούν να συνυπάρξουν ακόμη στο σύστημα του Μπαρτζώκα.

Παρότι ο Γάλλος ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και ο Ελληνοαμερικανός πήρε τη… σκυτάλη στη συνέχεια, μαζί δεν έδειξαν ικανοί να αποτελέσουν ένα “δίπολο” για την ομάδα του στην επίθεση. Με τους δύο τους στην ίδια 5άδα μάλιστα, ο Ολυμπιακός φαίνεται να χάνει και σε δημιουργία, “κολλώντας” την επίθεση και οδηγώντας σε λάθη. Ντόρσεϊ και Φουρνιέ είχαν μάλιστα τα 6 από τα 12 λάθη της ομάδας τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όμως η άμυνα. Κανένας από τους δύο δεν… φημίζεται για την αποτελεσματικότητά του στα μετόπισθεν και υστερούν και σε μέγεθος κόντρα σε ομάδες με πολλούς ψηλούς παίκτες, όπως η Μπαρτσελόνα. Με Σενγκέλια, Βέσελι, Κλάιμπερν και Ερνανγκόμεθ, οι Καταλανοί έκαναν “πάρτι” στο επιθετικό ριμπάουντ και πήραν μία ευρεία νίκη στη Euroleague.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να χρειάζεται χρόνο, αλλά και την επιστροφή του Γουόρντ και την είσοδο του Μόρις για να βρει την απαραίτητη χημεία που θα κάνει τη διαφορά στη σεζόν του.