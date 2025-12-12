Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στη Βαρκελώνη με στόχο την επιστροφή στις νίκες στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο στην 15η αγωνιστική της Euroleague, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη την Μπαρτσελόνα (22:00, Novasports Prime) στη Βαρκελώνη.

Μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη της Euroleague, με τους Πειραιώτες να μην αγωνίζονται την προηγούμενη αγωνιστική λόγω της αναβολής του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα καλείται να επιστρέψει στις νίκες και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Μόνο που η αποστολή του δεν είναι εύκολη, καθώς η φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ έρχεται από τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας βρει τον εαυτό της μετά την επιστροφή του Ισπανού προπονητή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του τον Τάισον Γουόρντ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μήνα, ενώ εκτός είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-5, ενώ στο 9-5 βρίσκεται η Μπαρτσελόνα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (12/12/2025) στην Euroleague

Dubai BC – Μπαγερν (18:00, Novasports 5HD)

Μονακό – Φενέρμπαχτσε (20:30, Novasports 4HD)

Βίρτους – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Start)

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports 5HD)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (22:00, Novasports Prime)