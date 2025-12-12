Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 15η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/12/2025).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής είναι γεμάτο μπάσκετ, με τον σερβικό εμφύλιο Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας για την Euroleague να τραβάει αρκετά βλέμματα πάνω του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12/2025)

18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:30 Novasports 2HD Γκρόιτερ Φιρτ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε Euroleague

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΑΟ Ηλυσιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Πίζα Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship