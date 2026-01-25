Μπαρτσελόνα – Οβιέδο 3-0: Ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο και επέστρεψε στην κορυφή της La Liga

Ξέσπασε στην επανάληψη η Μπαρτσελόνα και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της La Liga, καθώς νίκησε με 3-0 στο “Καμπ Νου” την ουραγό της βαθμολογίας Οβιέδο, σε ματς για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη καθάρισε το ματς με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Ολμο, που πέτυχε ένα γκολ (52′), ενώ έδωσε την ασίστ στα άλλα δύο (57′ Ραφίνια, 73′ Γιαμάλ).

Αυτό ήταν το 41ο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος στο οποίο βρήκε δίχτυα η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να κυνηγάει το ρεκόρ της Ρεάλ (54 σερί ματς πρωταθλήματος που βρήκε δίχτυα τη διετία 2016-17) και το απόλυτο ρεκόρ της ίδιας με 64 σερί ματς σκοραρίσματος (2012-13).