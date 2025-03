Μπαρτσελόνα: Παίκτες και τεχνικό επιτελείο κράτησαν ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του γιατρού της ομάδας που πέθανε

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ποδοσφαιρική ομάδα της Μπαρτσελόνα από το Σάββατο (08.03.2025). Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη αναμέτρηση της 27ης αγωνιστικής με την Οσασούνα, ο γιατρός των «μπλαουγκράνα», Κάρλες Μινιάρο, «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή.

Τα θλιβερά νέα έπληξαν τ’ αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα. Ο σύλλογος ανακοίνωσε τον θάνατο του Κάρλες Μινιάρο σε ηλικία 53 ετών (βοηθός του Ρικάρντ Προύνα, ο οποίος είναι ο πρώτος γιατρός των Καταλανών), με αποτέλεσμα η ομάδα να ζητήσει από τη διοργανώτρια αρχή την αναβολή του αγώνα με την Οσασούνα.

Είκοσι λεπτά πριν τη σέντρα, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα και μέσα από τα μεγάφωνα του «Μπονζουΐκ», ότι ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί.

Ο Κάρλες Μινιάρο περνούσε σχεδόν όλη τη μέρα στο καταλανικό κλαμπ και δίπλα στους παίκτες, αποτελώντας μέλος του συλλόγου από το 2017,. Το περασμένο καλοκαίρι προήχθη στην πρώτη ομάδα από το τμήμα futsal της «Μπάρτσα». Γι’ αυτό και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να πιστέψουν πώς χάθηκε έτσι ξαφνικά ένας δικός τους άνθρωπος.

Ο εκλιπών ήταν πατέρας δύο παιδιών. Πέθανε στον ύπνο του, το μεσημέρι πριν τον αγώνα, στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η αποστολή πριν το ματς του Σαββάτου για την La Liga. Αν και αναμένεται η νεκροψία, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Κάρλες Μινιάρο Γκαρθία προκάλεσε τεράστιο σοκ στην οικογένεια της Μπαρτσελόνα, με τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου να αποτίουν φόρο τιμής στον γιατρό των «μπλαουγκράνα» κρατώντας ενός λεπτού σιγή στη διάρκεια της προπόνησης.

Before training, the team held a respectful minute of silence in memory of Dr. Carles Miñarro Garcia. pic.twitter.com/R80BricaNb