Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός 79-93: Το «τριφύλλι» ήταν σαρωτικό στη Βαρκελώνη και έσπασε την κατάρα στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Μπαρτσελόνα (79-93) στο Παλαού Μπλαουγκράνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague και έσπασε το αρνητικό σερί 14ων αγώνων στην έδρα των Καταλανών.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν ό,τι ήθελαν αυτούς της Μπαρτσελόνα και χάρισαν μία σπουδαία νίκη στο «τριφύλλι», η οποία τους κρατάει ζωντανούς στη μάχη για την πρώτη τετράδα της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τρομερή εμφάνιση από τα 6,75 στο Παλαού Μπλαουγκράνα έχοντας 12/22 (54,5%) με τον Όσμαν να πετυχαίνει τρία, όσα πέτυχε και ο Σλούκας. Σε δύο τρίποντα ευστόχησαν οι Χέιζ-Ντέιβις, Ναν και Χουάντσο.

Κορυφαίος για τους πράσινους ήταν ο Τσέντι Όσμαν, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 27 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Σε καταπληκτικό βράδυ ήταν και οι Σλούκας και Χέιζ-Ντέιβις, που είχαν 12 και 14 πόντους αντίστοιχα. Ο Σλούκας μοίρασε και 5 ασίστ.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τρομερά το πρώτο ημίχρονο και απέκτησε προβάδισμα μέχρι και 10 πόντων (12-22), παίζοντας καλή άμυνα και έχοντας καθαρό μυαλό στην επίθεση με τρομερό τον Όσμαν που είχε 12 πόντους. Οι πράσινοι χαλάρωσαν στο τελευταίο δίλεπτο και οι Καταλανοί μείωσαν στους 4 στη λήξη της περιόδου (23-27).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι πράσινοι έπαιξαν καταπληκτικά και διέλυσαν την Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Ο Σλούκας έκανε ό,τι ήθελε τον Ερνανγκόμεθ και έδωσε τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του Αταμάν, που έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 17 πόντους (38-55).

Ο Παναθηναϊκός έκανε «όργια» στο τρίτο δεκάλεπτο στη Βαρκελώνη, έσβησε τους γηπεδούχους και έδωσε παράσταση και ξέφυγε για τα καλά στο σκορ. Οι παίκτες του Αταμάν παρουσίασαν μία απίθανη εικόνα στην περίοδο και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Καταλάνούς, που δεν μπορούσαν ούτε να καλύψουν ούτε τη διαφορά των 7 πόντων, που είχαν κερδίσει στο T- Center.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι πράσινοι χαλάρωσαν και άφησαν την Μπαρτσελόνα να πλησιάσει, γνωρίζοντας ότι ήταν αδύνατο να προλάβει να καλύψει τη διαφορά των επτά πόντων. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 79-93 και ο Παναθηναϊκός θα δώσει την Πέμπτη (09/04/26) ακόμα έναν «τελικό» στη Euroleague στην έδρα της Βαλένθια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 10 (2/7 τρίποντα), Μάρκος 2 (7 ασίστ), Κέιλ 10 (2/4 τρίποντα), Νόρις 15 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βέσελι, Μπριθουέλα 2 (5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ), Κλάιμπερν 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σενγκέλια 10, Πάρα 18 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 6 (2 ασίστ), Όσμαν 21(3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Σλούκας 12 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 14 (2/6 τρίποντα), Γκραντ 2, Ναν 14 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθο), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).