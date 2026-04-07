Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: Ακύρωσαν εισιτήρια Ελλήνων οπαδών οι Καταλανοί

Αναστάτωση έξω από το Παλαού Μπλαουγκράνα με τους Έλληνες οπαδούς
Ο Ναν
Ο Ναν στο Παλαού Μπλαουγκράνα / EUROKINISSI

Πρόβλημα με τα εισιτήρια υπήρξε πριν το τζάμπολ του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό, για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με αρκετούς Έλληνες οπαδούς να μένουν εκτός γηπέδου.

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι ακύρωσε κάποια εισιτήρια που είχαν πουληθεί μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα μία μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού να κάνει… τσάμπα το ταξίδι μέχρι τη Βαρκελώνη.

Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση έξω από το Παλαού Μπλαουγκράνα, με τους “πράσινους” να προσπαθούν να βοηθήσουν τους οπαδούς, ώστε να βρεθεί κάποια λύση και να μην χάσουν τον αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo