Πρόβλημα με τα εισιτήρια υπήρξε πριν το τζάμπολ του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό, για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με αρκετούς Έλληνες οπαδούς να μένουν εκτός γηπέδου.

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι ακύρωσε κάποια εισιτήρια που είχαν πουληθεί μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα μία μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού να κάνει… τσάμπα το ταξίδι μέχρι τη Βαρκελώνη.

Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση έξω από το Παλαού Μπλαουγκράνα, με τους “πράσινους” να προσπαθούν να βοηθήσουν τους οπαδούς, ώστε να βρεθεί κάποια λύση και να μην χάσουν τον αγώνα.