Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: H ώρα του αγώνα της Euroleague και το κανάλι που τον μεταδώσει

Το «τριφύλλι» καλείται να «σπάσει» μια κακή παράδοση στην έδρα των «μπλαουγκράνα»
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague, τρεις “στροφές” πριν το φινάλε της regular season στη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 20-15 και σε ισοβαθμία με την Μπαρτσελόνα. Στο ματς του “Παλάου Μπλαουγκράνα” η ομάδα του Εργκίν Αταμάν “καίγεται” για τη νίκη, στην προσπάθεια που κάνει για είσοδο στην πρώτη εξάδα της Euroleague, παίζοντας -πιθανότατα- τις τελευταίες του ελάχιστες μαθηματικές ελπίδες για 4άδα.

Το “τριφύλλι” όμως πρέπει να σπάσει μια αρνητική παράδοση, που το θέλει να χάνει στην έδρα των Καταλανών εδώ και 13 χρόνια. Ο παναθηναϊκός έχει να επικρατήσει εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα από από το μακρινό 2013 και το game 2 κόντρα στους “μπλαουγκράνα” για τα playoffs εκείνης της σεζόν.

Το Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime. Φυσικά, θα υπάρξει live ενημέρωση της αναμέτρησης από το Newsit.gr.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (Novasports 5)

20:00 Ζάλγκιρις – Dubai BC (Novasports 2)

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Ρεάλ (Novasports 4)

21:30 Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:30 Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 3)

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (Novasports 6)

22:00 Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports 3)

