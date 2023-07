Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε στο “στόχαστρο” και από την UEFA για την υπόθεση Νεγκρέιρα, αλλά ο κίνδυνος τιμωρίας φαίνεται ότι πέρασε σε πρώτη φάση και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στο Champions League της σεζόν 2022-23.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η UEFA επιβεβαίωσε ότι η Μπαρτσελόνα είναι ελεύθερη να αγωνιστεί στο φετινό Champions League, χωρίς όμως να αποκλείσει ενδεχόμενη τιμωρία της στο μέλλον.

Ουσιαστικά, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τον έλεγχο της υπόθεσης Νεγκρέιρα και έτσι θα δώσει το δικαίωμα στους Καταλανούς να συμμετάσχουν στους ομίλους της κορυφαίους διασυλλογικής διοργάνωσης, ως πρωταθλήτρια Ισπανίας.

UEFA has confirmed that Barcelona are free to compete in the Champions League this season — but has not ruled out future sanctions.#FCB | #UCL



