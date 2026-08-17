Αθλητικά

Ο Σαρούνας Γιασικεβιτσιους απάντησε στο δίλημμα Παναθηναϊκός ή Ζαλγκίρις Κάουνας

Ασυζητητί, θα έπαιρνε το τελευταίο σουτ σε κάποιο ματς και θα προτιμούσε να παίξει γκολφ με τον Τάιγκερ Γουντς, χωρίς να ακούσει τη δεύτερή του του επιλογή
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
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Η σελίδα της Ένωσης Προπονητών της Euroleague υπέβαλε κάποια διλήμματα στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και πόσταρε το συγκεκριμένο video social media, με τον Λιθουανό κόουτς της Φενέρμπαχτσε να μη διστάζει να απαντήσει σε κανένα. Ο “Σάρας” απάντησε στο ερώτημα Παναθηναϊκός ή Ζάλγκιρις Κάουνας και με δυσκολία επέλεξε την ομάδα της πατρίδας του, τονίζοντας πως “… τίποτα δεν είναι πάνω από την Ζάλγκιρις”.

Παράλληλα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προτίμησε ένα χρυσό μετάλλιο με τη Λιθουανία από έναν ακόμη τίτλο της Euroleague, αν ανέφερε πως θα ήθελε τον τίτλο του MVP της Euroleague αντ’ αυτού του Eurobasket, μιας και τον δεύτερο τον έχει πάρει μια φορά (το 2003).

Παράλληλα -και φυσικά- προτίμησε μια νύχτα στα μπουζούκια με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρά με τον Τόμας Μασιούλις, ενώ ξεκαθάρισε πως ο γιος του θα παίξει με την εθνική Λιθουανίας (η σύζυγός του είναι Ελληνίδα).

Τέλος, ο Γιασικεβίτσιους δεν δέχθηκε καν να ακούσει εναλλακτική, στο εάν θα έπαιρνε το τελευταίο σουτ (ο Μποντίρογκα ήταν η άλλη επιλογή), ενώ τόνισε πως θα ήθελε να παίξει γκολφ με τον Τάιγκερ Γουντς.

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