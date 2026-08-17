Μεσογειακοί Αγώνες: Το πλωτό «Αθλητικό Χωριό» ζωντανεύει στο Ταράντο, σε δυο υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια

Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, με την Ελλάδα να “κατεβαίνει” με μια μεγάλη ομάδα, καθώς 278 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο αθλητικό ραντεβού της Μεσογείου, συμμετέχοντας σε 29 αθλήματα.

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής, όπως και των άλλων 25 χωρών που θα πάρουν μέρος, θα ζήσουν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Αντί για να δημιουργήσουν ένα “Xωριό των Αθλητών”, οι Ιταλοί διοργανωτές συμφώνησαν με εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας και μίσθωσαν δυο υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια για τη διαμονή όλων των αποστολών.

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Το Aroya ναυπηγήθηκε στη Γερμανία και τέθηκε σε λειτουργία το 2017 ως World Dream, με χωρητικότητα 3.376 έως 3.400 επιβατών και πλήρωμα 2.020 ατόμων. Έχει 19 καταστρώματα συνολικά, εκ των οποίων τα 14 είναι προσβάσιμα στους επιβάτες. Το πλοίο διαθέτει 1.678 – καμπίνες, εκ των οποίων οι 1040 είναι με μπαλκόνι ενώ διαθέτει και 131 σουίτες και βίλες.

Το πλοίο έχει 29 σημεία εστίασης και ποτού, εκ των οποίων 15 εστιατόρια και 13 καφέ-μπαρ. Διαθέτει πλήθος χώρων ψυχαγωγίας, από σινεμά και μπαρ καραόκε μέχρι γήπεδο γκολφ και δωμάτια απόδρασης (escape rooms). Επίσης 11 πισίνες με 6 τσουλήθρες, εξωτερικό σινεμά και πολλά καταστήματα.

Το Aroya προσάραξε πρώτο στη Ναυτική Βάση του Τaranto την Κυριακή (16.08.2026) και ετοιμάζεται να υποδεχθεί, από τις 18 Αυγούστου, τους αθλητές και τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες Τaranto 2026.

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Tο δεύτερο κρουαζιερόπλοιο που θα λειτουργήσει ως “Μεσογειακό Χωριό” για τη φιλοξενία των αποστολών, το Romantica, προσέγγισε και αγκυροβόλησε δίπλα στο Aroya και πλέον αναμένει τους αθλητές και την Team Hellas.

Oι Μεσογειακοί Αγώνες θα είναι πραγματικά αξέχαστοι, για όσους αθλητές λάβουν μέρος.