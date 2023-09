Η La Liga ανακοίνωσε την ώρα του πρώτου Clasico της σεζόν ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, που θα γίνει στο “Μονζουίκ” της Βαρκελώνης.

Το πρώτο clasico της χρονιάς πλησιάζει. Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί στις 28 Οκτωβρίου την Ρεάλ Μαδρίτης, για την 11η αγωνιστική στη La Liga και σήμερα (15.09) έγινε γνωστή και η ώρα του μεγάλου αγώνα.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, το μεγάλο ντέρμπι θα γίνει στις 17:15 ώρα Ελλάδος (16:15 στην Ισπανία, 22:15 στην Κίνα και 23:15 στην Ιαπωνία), προκειμένου οι Λίγκα -αλλά και οι δυο ομάδες- να προσελκύσουν περισσότερο κοινό από την Ασία.

🚨| JUST IN: The first El Clasico of the season against Real Madrid is expected to be on 28/10 at 16:15. [@mundodeportivo] #fcblive pic.twitter.com/RV6L4w7NtM