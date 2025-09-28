Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Νίκη κορυφής για τους Καταλανούς στη La Liga

Η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga, χάρη στα γκολ των Κουντέ και Λεβαντόφσκι.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ προηγήθηκε στην αναμέτρηση με γκολ του Οντριοθόλα στο 31′, όμως πριν λήξει το ημίχρονο ο Κουντέ ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπαρτσελόνα. Τη νίκη για τους γηπεδούχους έδωσε ο Λεβαντόφκσι εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Γιαμάλ.

Οι Καταλανοί μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Ατλέτικο, πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 19 βαθμούς. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στη 17η θέση της κατάταξης με 5 βαθμούς.