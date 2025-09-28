Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Νίκη κορυφής για τους Καταλανούς στη La Liga

Δύσκολη νίκη για τους μπλαουγκράνα
Ο Κουντε
Ο Κουντέ πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ/ REUTERS/Albert Gea

Η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga, χάρη στα γκολ των Κουντέ και Λεβαντόφσκι. 

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ προηγήθηκε στην αναμέτρηση με γκολ του Οντριοθόλα στο 31′, όμως πριν λήξει το ημίχρονο ο Κουντέ ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπαρτσελόνα. Τη νίκη για τους γηπεδούχους έδωσε ο Λεβαντόφκσι εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Γιαμάλ.

Οι Καταλανοί μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Ατλέτικο, πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 19 βαθμούς. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στη 17η θέση της κατάταξης με 5 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 74-30: Με απίθανη Χριστινάκη η κατάκτηση του πρώτου Super Cup Γυναικών στην ιστορία της ομάδας
“Σόου” από Ελεάννα Χριστινάκη για το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία του Ολυμπιακού, ένα 24ωρο μετά την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Newsit logo
Newsit logo