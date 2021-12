Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι αύριο το μεσημέρι (Τετάρτη 15/12 στις 13:00) θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου για το μέλλον του Σέρχιο Αγκουέρο, παρουσία του προέδρου της ομάδας, Χουάν Λαπόρτα.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Αργεντινός επιθετικός θα επισημοποιήσει την απόσυρσή του από την αγωνιστική δράση, μετά το πρόβλημα στην καρδιά του, το οποίο και τον έχει αφήσει εκτός αγώνων το τελευταίο δίμηνο.

Ο Αγκουέρο είχε καρδιακή αρρυθμία στο παιχνίδι με την Αλαβές τον περασμένο Οκτώβριο και έκτοτε έκανε εξονυχιστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Οι γιατροί φαίνεται λοιπόν ότι τον προτρέπουν να σταματήσει να αγωνίζεται, γεγονός που πρόκειται να ανακοινώσει και ο ίδιος, λίγο μόλις καιρό μετά τη μετεγγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα.

❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ