Η Μπαρτσελόνα σήκωσε τον πρώτο τίτλο της, επί της -νέας- προεδρίας του. Οι Καταλανοί κατέκτησαν το κύπελλο Ισπανίας και ο Ζοάν Λαπόρτα πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες, στα αποδυτήρια.

Η Μπαρτσελόνα θριάμβευσε στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-0) στο «Estadio de La Cartuja» και σήκωσε με εμφατικό τρόπο το 31ο της «Copa del Rey», επιστρέφοντας στους τίτλους έπειτα από δύο χρόνια.

Ο Ζοάν Λαπόρτα βρέθηκε βρέθηκε στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα» μετά το τέλος του αγώνα και αφού συνεχάρη ξεχωριστά κάθε παίκτη, έδωσε το… σύνθημα για να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί.

Ο νέος πρόεδρος των Καταλανών έγινε… ένα με τους παίκτες, στο «πάρτι» που στήθηκε.

🎶 Oh, le, le! Oh, la, la!

🔊🏆 Ser del Barça és, el millor que hi ha… pic.twitter.com/zSWsvDXb8N