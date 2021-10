Ο Τσάβι και η Μπαρτσελόνα έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία και αυτό που αναζητείται, πλέον, είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» με την Αλ Σαντ, έτσι ώστε ο Καταλανός προπονητής να αποχωρήσει από την ομάδα του Κατάρ εντός της εβδομάδας και να επιστρέψει στο «Καμπ Νόου», αυτή την φορά ως τεχνικός της ομάδας που τον ανέδειξε.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Αλ Σαντ, Αχμέντ Αλ Ανσάρι έγραψε στο προφίλ του στο Twitter ότι «δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση στο τραπέζι από κανένα από τα δύο μέρη. Κάθε επαγγελματικός σύλλογος υποτίθεται πως θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον άλλο, σε περίπτωση που θέλει έναν παίκτη ή, έναν προπονητή που έχει ακόμη συμβόλαιο.»

Επίσημη θέση πήρε και ο σύλλογος με ανάρτησή του στο Twitter επισημαίνοντας: «Σε απάντηση των όσων φημολογούνται τελευταία η διοίκηση της Αλ Σαντ επιβεβαιώνει ότι ο Τσάβι έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με το σύλλογο και είναι πλήρως συγκεντρωμένος στα προσεχή ματς που ακολουθούν, για να διατηρήσουμε την πρωτοπορία στη Λίγκα και να υπερασπιστούμε τον τίτλο.»

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx