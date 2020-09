“Χαμός” στα social media από οπαδούς της Μπαρτσελόνα, μετά την εμφάνιση του Λουίς Σουάρες στις προπονήσεις της ομάδας, καθώς τον κατηγορούν για παραπανίσια κιλά.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα εντός των επόμενων ημερών, με τη Γιουβέντους να βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του, αλλά οι οπαδοί των “μπλαουγκράνα” δεν δείχνουν ότι θα στεναχωρηθούν κι ιδιαίτερα.

Ο Σουάρες έχει πετύχει 198 γκολ σε 283 εμφανίσεις με την Μπαρτσελόνα, κατακτώντας τα πάντα με τη φανέλα της, αλλά η εικόνα του στις προπονήσεις ήταν αρκετή για μια “επίθεση” εναντίον του, μετά και την τραγική σεζόν της ομάδας την περασμένη σεζόν.

How's this guy the starting 9 for FC Barcelona in 2020 fGs 😭 pic.twitter.com/DAgQaEKQoV