Μπαρτζώκας: «Δεν θα έχουμε τον Τζόσεφ μαζί μας το επόμενο διάστημα»

Ο Ολυμπιακός πήρε άνετη νίκη με 102-87 επί του Προμηθέα Πάτρας για την 18η αγωνιστική της GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του έκανε αναφορά στον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ, αλλά και στη δύσκολη συνέχεια.

«Το αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα τον έχουμε», είπε ο Μπαρτζώκας για τον Τζόσεφ, αναφέροντας παράλληλα, την ελπίδα του να επιστρέψουν σύντομα οι Μόρις και Νιλικίνα.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν ακόμα μία νίκη σκοράροντας πάνω από 100 πόντους, ενώ μάλιστα έσπασαν το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ, με τον Έλληνα προπονητή να το σχολιάζει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έσπασε το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ: «Στο τέλος χαλαρώσαμε και κάναμε αρκετά λάθη, όμως υπήρχε διάθεση για πάσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Οι παίκτες μας πρέπει να καταλάβουν ότι είναι πιο σημαντικό να συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους, παρά να προσπαθούν να σκοράρουν πολλούς πόντους».

Για τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ: «Έχω μια ενημέρωση, αλλά καλύτερα να την ανακοινώσει πρώτα η ομάδα για να μη μπλέξω με ιατρικούς όρους. Το αμέσως επόμενο διάστημα δεν θα τον έχουμε. Είναι από τα παιδιά που δεν αγωνίζονται στο NBA και έρχονται εδώ μπαίνοντας κατευθείαν σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.

Πολύ συχνά αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Η περίπτωση του Μόρις ήταν διαφορετική. Ελπίζω ότι ο Μόρις θα μπει σύντομα, ο Ντιλικίνα επίσης, οπότε πλέον το βάθος του ρόστερ μας μπορεί να μας βοηθήσει».

Για τα μελλοντικά παιχνίδια της ομάδας: «Φυσικά μας περιμένουν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Αρχικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερυθρό Αστέρα, που παραδοσιακά είναι ένα πολύ δύσκολο ματς για εμάς. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια μπροστά μας, όπως αυτό με την ΑΕΚ την Τρίτη. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι».