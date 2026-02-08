Ολυμπιακός – Προμηθέας 102-87: Νίκη με νέα κατοστάρα για τους Πειραιώτες στη GBL

Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ εύκολα 102-87 τον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ και συνέχισε αήττητος την πορεία του στη GBL, μετά και την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι απουσίες δεν εμπόδισαν τον Ολυμπιακό για να πάρει μία εύκολη νίκη επί του Προμηθέα Πάτρας με τον Άλεκ Πίτερς να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Μετά τους 109 πόντους επί της Βίρτους οι Πειραιώτες πέτυχαν 102 κόντρα στους Πατρινούς.

Οι Πειραιώτες έσπασαν το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ τους σε παιχνίδι της GBL, αφού μοίρασε 40 κόντρα στον Προμηθέα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 38 σε ένα παιχνίδι πριν από 32 χρόνια κόντρα στους Αμπελόκηπους.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ. Πολυ καλή εμφάνιση έκανε ο Όμηρος Νετζήπογλου, που είχε 14 πόντους και 7 ασίστ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε διαχείριση δυνάμεων με τον Τάισον Γουόρντ να είναι ο μόνος παίκτης που προσέγγισε τα 30 λεπτά συμμετοχής.

Πριν την αναμέτρηση έγινε γνωστό ότι ο Τζόσεφ υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο και αυτό ανάγκασε τους «ερυθρόλευκους» να μείνουν μόνο με ένα καθαρό «άσο» (Γουόκαπ) στο ρόστερ τους, αφού τραυματίες παραμένουν οι Μόρις και Νιλικίνα.

Για τους Πατρινούς ξεχώρισαν οι Χάρις και Κόλεμαν με 18 πόντους, ενώ καλή εμφάνιση έκανε ο Μπαζίνας, που πέτυχε 13 πόντους.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο ΣΕΦ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 και του Θανάση Σκουρτόπουλου, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (05/02) σε ηλικία 60 ετών.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ (14 ασίστ), Γουόρντ 6 (8 ασίστ), Ντόρσεϊ 9 (3/9 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 24 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χολ 15 (6/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μπουρνελές 2, Βεζένκοβ 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 14 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (3 ριμπάουντ), Τζόουνς 10 (4/5 δίποντα), Φουρνιέ 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 18 (6/11 τρίποντα, 3 ασίστ), Τάκερ 16 (3/6 τρίποντα), Κόουλμαν 18 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπέλο 6 (7 ριμπάουντ), Πλώτας 9 (5 κλεψίματα), Σταμούλης 3, Πούλος 2, Λάγιος 2, Πρέκας, Κομνιανίδης, Σταυρακόπουλος.