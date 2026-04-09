Μπαρτζώκας για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ: «Βελτιώσαμε την άμυνά μας και πήραμε κατοχές»

Οι δηλώσεις του Έλληνα κόουτς μετά το ερυθρόλευκο “διπλό” επί της Χάποελ Τελ Αβίβ
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στη Σόφια. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε νικηφόρα από την προσωρινή έδρα της Χαποέλ Τελ Αβίβ (85-89) και ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την πρωτιά στη regular season της Euroleague.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν συγκεντρωμένοι σε κάθε κατοχή, θεωρεί πως βελτιώθηκαν αμυντικά στο δεύτερο ημίχρονο και πως θα μπορούσαν να είχαν μεγαλύτερη διαφορά αν δεν έχαναν κάποια ελεύθερα σουτ.

Μάλιστα, ο Έλληνας κόουτς των Πειραιωτών χαρακτήρισε σημαντική τη νίκη κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα και στάθηκε στη νοοτροπία που έδειξαν.

«Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε κάθε κατοχή. Χρειαζόταν συγκέντρωση σε κάθε κατοχή. Η άμυνά μας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη. Μπορούσαμε να νικήσουμε πιο εύκολα αν βάζαμε μερικά ελεύθερα σουτ. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για εμάς απέναντι σε μία Χάποελ με καλούς χειριστές και εκτελεστές. Πολλά έπαιξαν ρόλο. Ο Φαλ με τα τιπ και τις δεύτερες ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Τα εύσημα στη νοοτροπία των παικτών, την εκτιμάω πολύ» ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

