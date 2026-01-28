Μπαρτζώκας για το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: «Εντυπωσιάστηκα με τον Τζόσεφ – Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, δεν θα αγωνιστεί ο Παπανικολάου»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στη Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους στο ματς, αποθεώνοντας τον Κόρι Τζόσεφ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι διαθέσιμοι για το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα, αλλά ο Κόρι Τζόσεφ είναι έτοιμος να καλύψει το κενό. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής των Πειραιωτών ανέφερε ότι θα επιστρέψει στη δράση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά θα μείνει εκτός ο Κώστας Παπανικολάου.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

Για τον Τζόσεφ: «Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. Είναι πολύ καλός παίκτης και η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι. Εντυπωσιάστηκα με τη χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης είναι, το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Για τον Γουόρντ: «Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Το θέμα είναι να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς επιθετικά και αμυντικά».

Για τις απουσίες: «Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, έχει μια ισχιαλγία και δεν θα παίξει».

Για τον αγώνα: «Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντήσουμε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Ευρωλίγκα δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα παίξουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για το δυστύχημα και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία: «Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Συλλυπητήρια να εκφράσουμε και εμείς με τα λόγια μας».