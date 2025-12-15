Μπαρτζώκας για το Ολυμπιακός – Βαλένθια: «Δεν θα παίξει ο Μόντε Μόρις, την Τετάρτη θα αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (16/12/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τη Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθέωσε την ισπανική ομάδα και τον προπονητή της, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο μετεγγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών.

Ο Μόντε Μόρις θα ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε ότι ακόμη δεν θα μπει στην ομάδα και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Βαλένθια, εν αναμονή και των εργομετρικών του εξετάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

Για τις πρώτες σκέψεις εν όψει του ματς με τη Βαλένθια: “Καταρχάς μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με βάση τις συνθήκες τις δικές μας. Παρότι δεν παίξαμε το ματς με τη Φενέρ, τα προηγούμενα δύο παιχνίδια τα παίξαμε εκτός και τα χάσαμε.

Πρέπει να επανέλθουμε στις νίκες και ο αντίπαλος είναι μία ομάδα καλή. Φαίνεται αυτό από τη βαθμολογία, φαίνεται από το πώς παίζει, από τους αριθμούς που έχει στα στατιστικά, αλλά και από την προσωπική εκτίμηση που έχω στον προπονητή της. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής.

Έχει μία ομάδα από πέρυσι με ένα συγκεκριμένο τρόπο που παίζει και φέτος προσέθεσε κάποιους παίκτες που είναι πολύ κομβικοί. Έτσι, μια ομάδα που βελτιώνεται όσο περνάει ο καιρός. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω για τον ρυθμό και την ένταση που παίζει. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Σουτάρουν οι πάντες, τα 4άρια τους, τα 5άρια τους, ανοίγουν πολύ καλά το γήπεδο, έχουν καλό spacing. Χρειάζεται καλό αμυντικό παιχνίδι, καλές αποφάσεις στην επίθεση, καλός έλεγχος του ρυθμού, ώστε να κερδίσουμε το ματς”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το εάν θα παίξει ρόλο το γεγονός πως η Βαλένθια είναι πιο ξεκούραστη λόγω της αναβολής του παιχνιδιού τους στο ισπανικό πρωτάθλημα: “Έχω πάψει να βγάζω τέτοια συμπεράσματα. Ομάδες που είναι ελλιπείς μπαίνουν και παίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο και μάλιστα κερδίζουν. Ομάδες που είναι κουρασμένες παίζουν, ομάδες που είναι προετοιμασμένες δεν παίζουν καλά. Η EuroLeague δεν σου παρέχει κάποιες σταθερές σε αυτό το πράγμα. Έχει σχέση με το πώς μπαίνει μία ομάδα μέσα. Πόσο αποφασισμένες είναι. Σε τελική ανάλυση πόσο συνοχή έχουν οι παίκτες μεταξύ τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό”.

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού κόντρα στη Βαλένθια: “Οι απουσίες είναι συγκεκριμένες. Ο ΜακΚίσικ και ο Γουόρντ είναι έξω. Ο Μόρις προφανώς και δεν θα παίξει με τη Βαλένθια, γιατί διάβασα ότι θα τον βάλουμε να παίξει κατευθείαν. Την Τετάρτη έχει κανονίσει ένα εργομετρικό η ομάδα μας, στην οποία θα αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση. Θα κάνει προπόνηση σήμερα. Καταρχάς πρέπει να αξιολογήσουμε σε τι κατάσταση είναι για να μην τραυματιστεί και σιγά σιγά σε τι κατάσταση είναι για να μπει στο παιχνίδι μας”.

Για το ποιο είναι το πλάνο ένταξης του Μόρις: “Να μου επιτρέψετε να σας πω μετά την Τετάρτη, γιατί τότε θα ξέρουμε από τους εργοφυσιολόγους σε ποια κατάσταση είναι αγωνιστικά”.