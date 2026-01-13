Μπαρτζώκας για το Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα στο Βελιγράδι

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Παρτίζαν (14/1, 20:30) στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει ότι τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα στη Σερβία.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Για το γεγονός ότι αγωνίζεται κόντρα σε μία ομάδα που παίζει μία αγχώδη σεζόν: “Είναι αποδυναμωμένη με βάση τη βαθμολογική της θέση, αν δει κανείς το ρόστερ και την ποιότητά της, απορεί πώς γίνεται αυτό. Είναι μία ομάδα που δείχνει ότι δεν είναι συμπαγής. Έχουν ταλέντο, καλό προπονητή και τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα στο Βελιγράδι. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό”.

Για το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας: “Δεν μου αρέσει να δίνω ποσοστά. Λείπει ο Μόρις και ο Τζόουνς, οι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Λείπει ο Τζόουνς, έχει γυρίσει ο Ουόρντ, είναι στην αποστολή ο ΜακΚίσικ. Κάνουμε καλέ προπονήσεις, αν συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία θα είμαστε δύσκολος αντίπαλος”.

Για τον άσο και αν έχει μάθει να παίζει με λιγότερες επιλογές: “Έχει γυρίσει ο Νιλικίνα, είναι στην αποστολή και θα παίξει. Στα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε έναν άσο, προσπαθήσαμε να παίξουμε με διάφορα σχήματα που θα μας βοηθούσαν με γκαρντ, φόργουορντ, για να τρέξουμε το παιχνίδι μας. Δεν νομίζω ότι θα πει κανείς ότι είναι καλό να μην έχεις άσο. Σίγουρα το καλό θα είναι να έχουμε τρεις και θεωρούμε ότι είναι καλοί και οι τρεις, μακάρι να είναι και οι τρεις στη διάθεσή μας”.

Για την αποχώρηση του Αμορίμ: “Δεν κάνω σχόλια για τη διοίκηση της ομάδας (σ.σ. γέλιο)”