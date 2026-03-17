Μπαρτζώκας: «Η επίθεσή μας ήταν καταπληκτική, σε μία τέτοια βραδιά του Βεζένκοφ και του Φουρνιέ»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 104-87 και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μόνο ικανοποιημένος θα μπορούσε να είναι, αφού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα όλα δούλευαν άψογα για την ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν χαρούμενος για την επιστροφή του Βεζένκοφ και του Γουόκαπ, ενώ αποθέωσε και την επίθεση του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ, η οποία οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση των Φουρνιέ και Βεζένκοφ, με τον Γάλλο να κάνει ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους.

Τα λόγια του Έλληνα προπονητή

«Ήταν υπέροχο για εμάς που είχαμε τον Σάσα και τον Τόμας πίσω, είδατε την επίδραση που είχαν στο παιχνίδι, μας έλειψαν και έκαναν ό,τι χρειάστηκε για να κερδίσουμε παιχνίδια σαν και αυτό. Ήταν παιχνίδι σε περίεργες περιστάσεις, δεν είχαν σημαντικούς παίκτες, όπως και εμείς.

Και οι δύο ομάδες είναι σκληρές και αξίζουν να είναι τόσο ψηλά στην κατάταξη. Συγχαρητήρια στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα».

Για τον Γουόκαπ και τα λίγα λάθη του Ολυμπιακού: «Δεν ήμασταν σταθεροί για 40 λεπτά, τελειώσαμε άσχημα την δεύτερη περίοδο, προηγούμασταν με 10 πόντους, κάναμε λάθη επιθετικά, είχαμε φάουλ να δώσουμε και δεν το κάναμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί, επιθετικά και αμυντικά. Φυσικά έχουν μερικούς καταπληκτικούς παίκτες, όπως ο Τάκερ και ο Κόλσον.

Είναι μία ομάδα που απέναντί της πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Η επίθεση μας ήταν καταπληκτική, σε μία τέτοια βραδιά του Σάσα και του Έβαν, αλλά και όλους τους υπόλοιπους υποστηρικτικά».