Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ρεκόρ καριέρας στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε απίθανη εμφάνιση στο ΣΕΦ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ και έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στη Φενερμπαχτσέ και ο Εβάν Φουρνιέ έκανε νέο ρεκόρ, αφού πέτυχε 36 πόντους και «διέλυσε» τους 32 που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ του και το είχε πετύχει στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στην 29η αγωνιστική.

Ο Γάλλος σταρ των ερυθρολεύκων πέρα από τους 36 πόντους είχε και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Είχε 9/11 δίποντα και 5/9 τρίποντα, κάτι που αποδεικνύει την απίθανη ευστοχία του στο ΣΕΦ.

Ο απολογισμός του Εβάν Φουρνιέ

36 πόντοι

9/11 δίποντα

5/9 τρίποντα

3/5 βολές

1 ριμπάουντ

3 ασίστ

1 κλέψιμο

1 λάθος

36 PIR σε 23’25”

«Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στην πιο κυριαρχική ομάδα της λίγκας. Έπρεπε να γυρίσουμε την κατάσταση μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο Μονακό. Ένιωθα πολύ καλά από την αρχή. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα για την οποία ήρθα στον Ολυμπιακό και αυτός ήταν ο λόγος που ήθελα να είμαι εδώ.

Κάθε παίκτης πρέπει να το ζήσει αυτό μία φορά στη ζωή του. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο ματς κόντρα στην Μπασκόνια», είπε στις δηλώσεις του ο Γάλλος σταρ των Πειραιωτών.