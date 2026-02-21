Αθλητικά

Μπαρτζώκας: «Ήμασταν εκτός κλίματος στον τελικό, ο Παναθηναϊκός άξιζε τη νίκη»

Ο Έλληνας προπονητής αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς στις δηλώσεις του
Ο Μπαρτζώκας
Ο Μπαρτζώκας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έχασε 68-79 από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε όσα πήγαν λάθος για την ομάδα του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του Allwyn Final 8 στον Ολυμπιακό και την εικόνα της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

 

«Ήμασταν εκτός κλίματος αγώνα. Συνέβησαν πολλά πράγματα και πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το κάταγμα του Μιλουτίνοβ, η τενοντίτιδα του Τζόους, η απουσία του Ντόρσεϊ στις ΗΠΑ, το ότι χτύπησε μέσα στο παιχνίδι ο Φουρνιέ.

Πήραμε βιαστικές αποφάσεις και αμυντικά και επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός το άξιζε. Πολλοί σημαντικοί παίκτες μας υστέρησαν», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας προπονητής μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

