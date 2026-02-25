Μπαρτζώκας και Φουρνιέ αντάλλαξαν «γαλλικά» στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός

Αθλητικά

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα στους δύο άνδρες στο φινάλε του τέταρτου δεκαλέπτου
Ο Φουρνιέ στο Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την τελευταία κατοχή της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης με τη Ζάλγκιρις, με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει λάθος και το παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση.

Με το σκορ στο 73-73, ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία κατοχή του αγώνα, ωστόσο ο ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εκνευρίζεται. με τον Γάλλο γκαρντ.

Ο Έλληνας προπονητής έκανε παρατήρηση στον Γάλλο γκαρντ που δεν έδωσε την μπάλα φωνάζοντας χαρακτηριστικά “pass the ball”.

Ο Φουρνιέ, φανερά εκνευρισμένος, απάντησε στον προπονητή του, χωρίς να υπάρχει συνέχεια. Οι δύο άνδρες ανέβασαν απλά τους τόνους πάνω στην ένταση της στιγμής.

