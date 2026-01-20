Αθλητικά

Μπαρτζώκας: «Με εκνεύρισε η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο»

Δεν άρεσε στον Έλληνα τεχνικό η εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μακάμπι
Ικανοποιημένος από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά απογοητευμένος από την εμφάνιση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι εκνευρίστηκε από την εικόνα των Πειραιωτών στο δεύτερο μέρος.

«Είμαι ικανοποιημένος γιατί κερδίσαμε, η νίκη είναι κάτι που πρέπει να εκτιμάς. Δε γίνεται όμως να είμαι ευχαριστημένος, αφού δεχθήκαμε 59 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν ήμασταν σοβαροί, πρέπει να παίζουμε με μεγαλύτερη συνέπεια, όπως κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Η εικόνα μας στο δεύτερο μέρος δεν μπορώ να πω πως ήταν κάτι ντροπιαστικό, αλλά ήταν κάτι που με εκνεύρισε πολύ», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

