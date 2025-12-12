Αθλητικά

Μπαρτζώκας μετά το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας»

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού για την ήττα από την Μπαρτσελόνα
Ο Μπαρτζώκας στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Ο Μπαρτζώκας στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έκανε κακό παιχνίδι και έχασε με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στη 15η αγωνιστική της Euroleague, αγωνιζόμενος κάτω από το επίπεδό του, όπως δήλωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς.

Με πολλά δικά του λάθη να δίνουν εύκολους πόντους στην Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σταματήσει τους Καταλανούς σε κανένα σημείο του αγώνα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε ότι η ποιότητα των αντιπάλων δεν επιτρέπει τέτοια εικόνα από την ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής των Πειραιωτών ανέφερε τα εξής: “Σε όλο το ματς ζοριστήκαμε αμυντικά. Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Δεν είναι 1,2,3 παίκτες, είναι όλη η ομάδα. Παίκτες όπως ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν αν αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με ελεύθερα σουτ, είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις”.

