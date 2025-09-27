Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας: «Πολλοί από τους παίκτες μας ψιλοβαριόντουσαν στο τέλος – Έχει τη σημασία του το Super Cup»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 92-83 επί του Προμηθέα Πάτρας και κατέκτησε το τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Super Cup του μπάσκετ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να υπογραμμίζει τη σημασία του τίτλου για τους Πειραιώτες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκρυψε πάντως και την ενόχλησή του για τη χαλάρωση των παικτών του στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Προμηθέα Πάτρας, που έκανε ντέρμπι τον τελικό του Super Cup, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

Για τον πρώτο τίτλο της σεζόν: “Φυσικά έχει τη σημασία του. Είναι τέσσερις τίτλοι που διεκδικούνται και αυτός είναι ο πρώτος. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μας που κατακτήσαμε τον τίτλο, παρόλο που σήμερα δεν ήμασταν 40 λεπτά σοβαροί όπως χθες. Όταν πήραμε τη διαφορά των 20 πόντων, υπήρξε ένα διάστημα όπου ο καθένας άρχισε να είναι μη αποφασιστικός, να φεύγει από το πλάνο του παιχνιδιού.

Πολλοί από τους παίκτες μας ψιλοβαριόντουσαν και περίμεναν να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Προμηθέας έβαλε μια πιεστική πεντάδα εκείνη την ώρα με καλή άμυνα από τους νεαρούς Έλληνες παίκτες και καλή επίθεση. Έφτασε τη διαφορά στους τέσσερις, όμως μετά διαχειριστήκαμε πολύ καλά την κατάσταση, κυρίως με τον Παπανικολάου που ήταν κομβικός με ένα ριμπάουντ, κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό και δεν αμφισβητηθήκαμε”.

Για τα πολλά παιχνίδια στην έναρξη της σεζόν και τους νέους παίκτες: “Έτσι είναι η κατάσταση σε όλες τις ομάδες. Είναι πολύ δύσκολο να εμφανιζόμαστε σταθεροί και να παίζουμε καλά σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε μια ομάδα που πασάρει πολύ, έχει διαφορετικούς τρόπους να σκοράρει είτε, από μέσα, είτε από έξω και μπορεί να παίξει διαφορετικές άμυνες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ωστόσο χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και η ενσωμάτωση των Έβανς και Νιλικίνα”.