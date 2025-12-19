Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: «Σημαίνει πολλά που ο κόσμος φώναζε το όνομά μου»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με το επιβλητικό 107-84 κόντρα στη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποθεώνεται από τον κόσμο στο ΣΕΦ.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Βιλερμπάν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε έτσι τους οπαδούς των Πειραιωτών για την υποστήριξη, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της νίκης για την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Νιώθω καλά. Μετά από 3 ήττες και μία δύσκολη περίοδο, εκτιμάω αυτή τη νίκη. Ευχαριστώ τους οπαδούς που πάντα μας στηρίζουν, ακόμα και αν το όνομα του αντιπάλου δεν είναι μεγάλο νίκη. Η νίκη είναι νίκη στην Euroleague.

Ο Μόρις θα παίξει την Κυριακή. Είναι πολύ καλός παίκτης και ταιριάζει στο σύστημά μας. Έχουμε τους ΜακΚίσικ και Γουόρντ που περιμένουμε να επιστρέψουμε. Έχουμε βαθύ ρόστερ, καλούς παίκτες. Έχουμε κακή ψυχολογία μετά τις ήττες, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα μας. Πρέπει να βελτιωθούμε.

Σημαίνει πολλά που ο κόσμος φώναζε το όνομά μου. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Χαίρομαι για την ομάδα και στην στήριξη του κόσμου. Η μεγαλύτερη δύναμη του Ολυμπιακού είναι οι οπαδοί».