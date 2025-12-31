Μπαρτζώκας: Όνειρο ζωής να προπονήσω τον Ολυμπιακό, είμαι φίλος της ομάδας από μικρό παιδί

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη σε Μέσο της Σερβίας, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να απαντάει για τους Πειραιώτες, την καριέρα του, το προσεχές Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, αλλά και την αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό.

Για τη χαρά του όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό και τη σύνδεσή του με την ομάδα: “Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα τον Ολυμπιακό ως πρώτος προπονητής. Έχω βρεθεί δύο φορές στον Ολυμπιακό. Η πρώτη ήταν το 2012 και ερχόμουν από τον Πανιώνιο, το Μαρούσι και τη Λάρισα, όμως ο Ολυμπιακός είναι κάτι το διαφορετικό, ειδικά για εμένα, γιατί είμαι φίλαθλος της ομάδας από παιδί.

Εκείνη η φορά που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, ήταν από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής μου. Το να γίνω προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ένα όνειρο ζωής. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, αλλά και δύσκολες. Κατακτήσαμε την EuroLeague, χάσαμε το πρωτάθλημα, και μετά από δυόμισι χρόνια αποχώρησα. Η δεύτερη θητεία μου, τον Ιανουάριο του 2020, ήταν διαφορετική. Παρ’ όλο που η δεύτερη θητεία είναι μακρύτερη, τα συναισθήματα της πρώτης φοράς παραμένουν αξέχαστα. Αυτά δεν ξεχνιούνται ποτέ“.

Για το γεγονός ότι είχε βρεθεί ως φίλαθλος στα Final Four του 2009 και 2010 και το κατέκτησε τρία χρόνια αργότερα: “Έτσι είναι η ζωή, μερικές φορές φέρνει απίστευτα πράγματα. Ήμουν τότε στο Μαρούσι και βρέθηκα στο Παρίσι και στο Βερολίνο ως φίλαθλος. Δύο χρόνια μετά, ήμουν προπονητής του Ολυμπιακού στο Λονδίνο και κατακτήσαμε τον τίτλο. Είναι στιγμές που δείχνουν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή“.

Για τις εκρήξεις και τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια των αγώνων: “Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια πιστεύω ότι τα καταφέρνω καλύτερα. Παλαιότερα εξωτερίκευα περισσότερο τα συναισθήματά μου, ήμουν πιο συναισθηματικός μέσα στους αγώνες. Τώρα προσπαθώ να είμαι πιο ήρεμος, νομίζω τα πηγαίνω καλύτερα. Λιγότερες τεχνικές ποινές, λιγότερα παράπονα. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσπαθώ να είμαι πιο ώριμος και πιο ταπεινός. Βέβαια πολλές φορές, ειδικά με τέτοιους φιλάθλους, σημαίνει πάρα πολλά η ομάδα για εκείνους. Όπως είναι και με τον Ερυθρό Αστέρα εδώ. Κάποιες φορές τα συναισθήματα παίρνουν φωτιά, αλλά προσπαθώ να το διαχειριστώ“.

Για το Final Four της Αθήνας: “Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Το Final Four θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η Αθήνα ειναι η Αθήνα αλλά για εμάς αυτό το γήπεδο είναι πιο εχθρικό. Οι φίλαθλοί μας θέλουν πολύ να κερδίσουν το τρόπαιο σε αυτό το γήπεδο, αλλά εγώ δε σκέφτομαι έτσι. Προτιμώ να πηγαίνω παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Τραυματισμοί, κρίσεις μέσα στη σεζόν, όλα παίζουν ρόλο. Κανείς δεν μπορεί να πει από την αρχή ότι θα κατακτήσει τον τίτλο“.

Για την αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό: “Η αντιπαλότητα με τον Παναθηναϊκό είναι παρόμοια με την αντιπαλότητα Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας. Έντονα συναισθήματα, τεράστια πίεση, μέτρα ασφαλείας. Όποιος δεν έχει ζήσει τέτοια παιχνίδια, δύσκολα τα καταλαβαίνει. Πρέπει όμως να θυμόμαστε όμως ότι είναι απλώς αθλητισμός“.

Για τον Βασίλη Σπανούλη και αν βλέπει δικά του στοιχεία στο παιχνίδι του: “Όχι, όχι καθόλου. Έχει το δικό του στυλ, όχι μόνο στο παιχνίδι, αλλά και στην προετοιμασία της ομάδας. Δεν βλέπω ομοιότητες και αυτό είναι καλό για εκείνον. Έχει μία φανταστική καριέρα πίσω του ως παίκτης και τώρα χτίζει μία ως προπονητής και έχει όλα τα φόντα να πετύχει. Χαίρομαι που συνεχίζει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όμως τον ίδιο σεβασμό έχω προς όλους τους προπονητές. Είμαστε όλοι ανταγωνιστικοί και θέλουμε να κερδίζουμε“.